Yasin Yıldız'ın yeni görevi ne oldu? Dr. Yasin Yıldız nereye atandı?
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız atandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 08:32
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Dr. Yasin Yıldız atandı.
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