  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yasin Kartoğlu'nun acı günü
Aktüel

Yasin Kartoğlu'nun acı günü

Yeniakit Publisher
2023-10-08 10:37:00 -
Yasin Kartoğlu'nun acı günü

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun annesi Fadime Kartoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü öğrenilen 83 yaşındaki Kartoğlu, kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Benim için karşılıksız sevginin adı oldu annem. Merhametiyle, şefkatiyle bizi gözünden sakındı hep. Bugün, canım annem Fadime Kartoğlu Rabb'imize kavuştu. Mekanı cennet olsun. Cenazesini bugün öğlen namazına müteakip Küçükçekmece Akşemsettin Camisi'nden kaldıracağız. Tüm dostlarımızdan annem için bir Fatiha okumasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fadime Kartoğlu'nun cenazesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23