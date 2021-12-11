Yasin Börülerin katledilmesine sebep olan çağrısının karşılığı! Weimar İnsan Hakları Ödülü Selahattin Demirtaş'a verildi

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İkiyüzlü Batı, yaptığı "Sokağa çıkın" çağrısı ile aralarında vahşice katledilen Yasin Börü'nün de olduğu 37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan HDP'li Selahattin Demirtaş'a, "İnsan hakları ödülü" verdi.

Demirtaş'tan Batı'lı dostlarına teşekkür!

Almanya'daki 2021 Weimar İnsan Hakları Ödül törenine, Selahattin Demirtaş'ı temsilen kardeşi Süleyman Demirtaş katıldı. Törene tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden mesaj yollayan Demirtaş, Batı'lı dostlarının kendisi ile gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Törende konuşan Weimar Belediye Başkanı Peter Kleine, Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılından beri suçsuz yere cezaevinde tutuklu olduğunu söyleme hadsizliğinde bulundu.