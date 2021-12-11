  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yasin Börülerin katledilmesine sebep olan çağrısının karşılığı! Weimar İnsan Hakları Ödülü Selahattin Demirtaş'a verildi
Dünya

Yasin Börülerin katledilmesine sebep olan çağrısının karşılığı! Weimar İnsan Hakları Ödülü Selahattin Demirtaş'a verildi

2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü, yaptığı "Sokağa çıkın" çağrısı ile Kobani olaylarının yaşanmasına sebep olan Selahattin Demirtaş'a verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 20:00:00 -
Yasin Börülerin katledilmesine sebep olan çağrısının karşılığı! Weimar İnsan Hakları Ödülü Selahattin Demirtaş'a verildi

 Yeniakit.com.tr 

İkiyüzlü Batı, yaptığı "Sokağa çıkın" çağrısı ile aralarında vahşice katledilen Yasin Börü'nün de olduğu 37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan HDP'li Selahattin Demirtaş'a, "İnsan hakları ödülü" verdi.

Demirtaş'tan Batı'lı dostlarına teşekkür!

Almanya'daki 2021 Weimar İnsan Hakları Ödül törenine, Selahattin Demirtaş'ı temsilen kardeşi Süleyman Demirtaş katıldı. Törene tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden mesaj yollayan Demirtaş, Batı'lı dostlarının kendisi ile gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Törende konuşan Weimar Belediye Başkanı Peter Kleine, Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılından beri suçsuz yere cezaevinde tutuklu olduğunu söyleme hadsizliğinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!
Ekonomi

Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!

Milyonların beklediği asgari ücret rakamı pazartesi günü netleşecek. Henüz anlaşma sağlanamayan asgari ücrette, TÜRK-İş "Kırmızı çizgimiz 4 ..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler
Dünya

Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler

İngiltere'de yaşayan bir çift, her gece saat 2'de uyanan bebeklerinin neden uyandığını belirlemek için bebeğin yanına kamera yerleştirdi. Ço..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay