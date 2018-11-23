Yasin Börü’ler katledilirken AİHM neredeydi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın verdiği talimatlarla sokakları kan gölüne çevirenler Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca şehit etmiştir. Yasin Börü ve arkadaşlarının gencecik yaşta hayatlarına son verilirken, yaşama hakları elinden alınırken AİHM üyeleri neredeydi?" dedi.

Sözen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararını kınadıklarını belirtti.

Kararın siyasi bir karar olduğunu belirten Sözen, bu durumun 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın talimatları ile şehit edilenlerin yakınlarını üzdüğünü ve incittiğini bildirdi.

AİHM'in bir kez daha tarafsızlığını yitirdiğini aktaran Sözen, davanın tarafları terör örgütlerine destek veren irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunda AİHM'in genelde bu tür başvurularda Türkiye aleyhine kararlar verdiğine dikkati çekti.

Sözen, Türkiye'nin gerekirse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilerek AİHM'in kararının kabul etmemesini istedi.