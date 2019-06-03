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Yasin Aktay, yeniakit.com.tr aracılığı ile Selman yönetimini uyardı: Alimleri öldürmek peygamberleri öldürmek gibidir

Hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanan ve idam edilecekleri konuşulan alimlere ilişkin, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e mektup yazan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yasin Aktay, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunarak "Alimleri öldürmek peygamberleri öldürmek gibidir." dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:04

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan alimlere dair yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Aktay, "Suudi Arabistan'da yeni bir oluşum olduğu söyleniyor. Bu oluşum içinde eski anlayışa uygun birçok insan hiçbir suçlama olmaksızın hapiste tutuluyorlar." dedi.

Selman el Avde Müslümanların sevimli yüzüdür diyen Yasin Aktay, “Ben bu mektubu bir siyasi kimlikle değil, Harem'in misafiri, Harem'in Rab'binin kulu olarak yazdım." İfadelerini kullandı.

"Ilımlı İslam denecekse Selman el Avde'den daha ılımlı bir Müslüman bulmak zor." diyen Aktay, şunları söyledi:

"Selman el Avde kişisel olarak tanıdığım bir dostumdur. Kendisinden ders almış değilim ama kitaplarını okuduğumdan dolayı hocamdır da diyebilirim. İslam dünyasının birliği için çalışıp çabalayan bir insan. Ulema bütün ümmetin ulemasıdır. Selman el Avde İslam'ı sevdiren İslam'ın sevimli yüzüydü."

Selman el Avde'nin aşırılıkla itham edilemeyeceğini söyleyen Aktay, el Avde'nin ılımlı bir Müslüman olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Suudi Arabistan uleması Afganistan ve Çeçenistan'a insanları cihat etmeye gönderirken Selman el Avde insanlara bu yolun cihat olmadığını anlatıyordu. Yine Suudi Arabistan uleması kadınların araba kullanmayacağına dair fetva verirken bu adam kalktı son derece rahat bir şekilde, 'Peygamber Efendimiz zamanında kadınlar develere, atlara binerdi sürücülük yapardı da bugün ne değişti? Üstelik arabalar daha konforlu, kadınların mahremiyetini gizlemek ve korumak açısından çok daha elverişli. Hangi sebeble binemiyorlar?' diye sordu."

"Selman el Avde mevzusu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir mevzu değil." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece son derece dostane bir şekilde uyardım. Türkiye'de de böyle bir yanlış olsa bunu da dile getiririz. Bunu iki ülke arasındaki ilişkinin bir parçası gibi görmemek gerekir." 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yasin Aktay
  2. www.yeniakit.com.tr
  3. Müslüman
  4. Selman el Avde

YORUM YAZ

  • YasinYasin33 dk önce
    Sayın aktay siirt senin aday oldugu dönemde ak parti oy kabetti . Ne kazandirdin ak partiye
  • Mahmud Mahmud 1 sa önce
    Cumhuriyeti kuranlara ne demeli peki. Onlar binlerce peygamberi öldürdüler beni İsrail gibi.
  • Necmettin Necmettin 1 sa önce
    Ağzınızayüreğinizesağlık,ama bırakbir mu'min bir kafirin aliyle sehit olsun,dunya zaten yaşanacakyer olmaktan coktan çıktı,kim bilir,zaten islam aleminin durumunu düşünereknekadar,üzgünve yorgundur,mübarek,ben şimdidenallahrahmet eylesin diyorum,inşallahben de onun gibibir kafirin eliyke sehit edilirim,sonra allahonada hidayet etsin ,tabi o ayri bir dua.
  • İsa KESKİNİsa KESKİN1 sa önce
    SayıYasin Aktay, kime laf anlatmaya çalışıyorsun. Adamların Allah'a bile inandıkları belli değil, sen Peygamberimizle ikna etmeye çabalıyorsun. Anlıyoruz vicdanın herkesten fazla sızlıyor. Adamcağızı uluslararası kanunları istismar ederek gözlerimiz önünde telisi torbayla valizleriyle gelip, nişansız yokettiler. Çözüm: Daha çok çalışıp, en kısa zamanda'Hicaz'ı' işgalden kurtarmak.
  • PazarcıPazarcı1 sa önce
    Ey zalım kral yaşın 70 2ayağın da çukurda idam edeceğin insandan olsa olsa üç beş gün fazla yaşarsın sonra sende o çukurun içine girip o astığın insanlarla karşı karşıya geleceksin bu i nsaları neden astın diye sormayacaklarmı sana nasıl onların yüzüne bakıp hesap vereceksin krallığınınoradada devam edeceğinimi sanıyorsun yoksa .
  • KamilKamil1 sa önce
    Fazla suudilere sallamayin yarın birgün birkaç milyar dolar diye adamların kapısını asindirirsiniz.

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