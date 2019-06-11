Yasin Aktay: Türkiye Suudi Arabistan'ın hasmı değil ama...

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yasin Aktay, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin kötü olduğu maalesef sır değil." diyen Aktay, "Biz Suudi Arabistan'a hasım değiliz. Arabistan başta olmak üzere İslam dünyası olarak birbirimizle konuşmaya ve ABD'ye karşı ortak bir duruş sergilemeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Biz Suudi Arabistan ile yaşadığımız tüm sorunlara rağmen diyalog şartlarını oluşturmaya çalışıyoruz." diyen Aktay, şunları söyledi:

"Aramızdaki meseleleri çözmek zorundayız. Türkiye Suudi Arabistan'ın hasmı değil. Bilakis Suudi Arabistan'a yönelik her türlü tehdide karşı onların yanındayız. Türkiye İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelecek Suudi Arabistan'a yönelik her türlü tehdidin karşısındadır."

Türkiye'nin tek amacının İslam dünyası arasında birlik kurmak olduğunu belirten Aktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bütün amacımız özellikle İslam dünyasında kimsenin kimseye saldırmadığı, tehdit oluşturmadığı, birbirimize yönelik tehditlerle ABD'ye silah pazarı sağlamadığımız bir dünya oluşturmak. İslam dünyası olarak biz birbirimizle problem yaşadığımızda ABD'yi aramıza sokuyoruz. Barış tesis etmeleri için onları çağırmış oluyoruz ve onların verdikleri barış hizmetinin bedeli çok ağır oluyor. Bizim ülkelerimizi tarumar ederek kaynaklarımızı sömürüyorlar. Onlar çekip gittiğinde de fark ediyoruz ki biz birbirimize daha çok düşmüşüz. Onun için aramızda kimse olmaksızın birbirimizle daha çok konuşmaya ihtiyacımız var."