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Yaşayan Şehir Müzesi’nde çömlekçilik sanatı tanıtılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi’nde ziyaretçilere çömlekçilik sanatı tanıtılıyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:21
Yaşayan Şehir Müzesi’nde çömlekçilik sanatı tanıtılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi’nde ziyaretçilere çömlekçilik sanatı tanıtılıyor.


"Usta Parmaklar" adlı etkinlik kapsamında çömlekçilik ustası Salim Yaşar, Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret edenlere çömlekçilik sanatını uygulamalı olarak anlatıyor. Yaşar, amaçlarının değerli sanatların yaşatılması olduğunu vurgulayarak, “Bilecik Belediyesi tarafından güzel ve anlamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çömlekçi ustası olarak ben de böyle faydalı bir aktivitenin paydaşı olduğum için çok mutluyum. Amacımız bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.


Müze görevlisi Arkeolog Mesut Ünver ise etkinlik hakkında, “Çömlekçi ustamız Salim Yaşar’a da çok teşekkür ediyorum. Müzemize gelen ziyaretçilerimize hem şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdik hem de çömlekçilik sanatını uygulamalı olarak sunma imkanı bulduk” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:21
  1. sanat
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