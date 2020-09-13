Yaşarken unutulan silik şahsiyet
16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde (bugün) doğdu. Türkiye’nin 28 Şubat sürecinin baskıcı politikalarından kurtulmaya çalıştığı bir dönemde, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından bu makama aday gösterilerek seçilen Sezer, halkın normalleşme hayaline gem vurma çabasıyla dikkat çekti.
Çınar Demir Ankara
Özellikle AK Parti Hükümeti’nin normalleşme yolunda hayata geçirmeye çalıştığı yasal düzenlemeleri sürekli veto etti. Başbakan Ecevit’e bir MGK toplantısında Anayasa kitapçığı fırlatarak 1.5 milyon kişinin işsiz kaldığı Türkiye’nin en ağır ekonomik krizinin fitilini ateşledi. Başörtüsüne kamusal alanda hiçbir şekilde hayat hakkı tanımayan Sezer, sol örgütlere ise çok yakın olmasıyla hatırlanıyor.
Görev süresi boyunca, çoğunluğu sol terör örgütü mensubu 260 mahkûmu affetti. Affettiklerinin arasında katiller ve tecavüzcüler de yer aldı. Şaraba düşkünlüğü ile bilinen Sezer’in görev süresi boyunca Çankaya Köşkü’nde verilen yemeklerde şaraplar su gibi aktı. Türk halkına hatırlamak istemediği olaylar yaşatan Sezer, hayattayken unutuldu.