Yaşarken unutulan silik şahsiyet

Çınar Demir Ankara

Özellikle AK Parti Hükümeti’nin normalleşme yolunda hayata geçirmeye çalıştığı yasal düzenlemeleri sürekli veto etti. Başbakan Ecevit’e bir MGK toplantısında Anayasa kitapçığı fırlatarak 1.5 milyon kişinin işsiz kaldığı Türkiye’nin en ağır ekonomik krizinin fitilini ateşledi. Başörtüsüne kamusal alanda hiçbir şekilde hayat hakkı tanımayan Sezer, sol örgütlere ise çok yakın olmasıyla hatırlanıyor.

Görev süresi boyunca, çoğunluğu sol terör örgütü mensubu 260 mahkûmu affetti. Affettiklerinin arasında katiller ve tecavüzcüler de yer aldı. Şaraba düşkünlüğü ile bilinen Sezer’in görev süresi boyunca Çankaya Köşkü’nde verilen yemeklerde şaraplar su gibi aktı. Türk halkına hatırlamak istemediği olaylar yaşatan Sezer, hayattayken unutuldu.