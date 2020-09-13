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Gündem Yaşarken unutulan silik şahsiyet
Gündem

Yaşarken unutulan silik şahsiyet

16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde (bugün) doğdu. Türkiye’nin 28 Şubat sürecinin baskıcı politikalarından kurtulmaya çalıştığı bir dönemde, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından bu makama aday gösterilerek seçilen Sezer, halkın normalleşme hayaline gem vurma çabasıyla dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:30:00 -
Yaşarken unutulan silik şahsiyet

 Çınar Demir  Ankara 

Özellikle AK Parti Hükümeti’nin normalleşme yolunda hayata geçirmeye çalıştığı yasal düzenlemeleri sürekli veto etti. Başbakan Ecevit’e bir MGK toplantısında Anayasa kitapçığı fırlatarak 1.5 milyon kişinin işsiz kaldığı Türkiye’nin en ağır ekonomik krizinin fitilini ateşledi. Başörtüsüne kamusal alanda hiçbir şekilde hayat hakkı tanımayan Sezer, sol örgütlere ise çok yakın olmasıyla hatırlanıyor.

Görev süresi boyunca, çoğunluğu sol terör örgütü mensubu 260 mahkûmu affetti. Affettiklerinin arasında katiller ve tecavüzcüler de yer aldı. Şaraba düşkünlüğü ile bilinen Sezer’in görev süresi boyunca Çankaya Köşkü’nde verilen yemeklerde şaraplar su gibi aktı. Türk halkına hatırlamak istemediği olaylar yaşatan Sezer, hayattayken unutuldu.

 


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Corumlu

Ecevitin o zamanki kankası Devlet Bahçelininin bu adamı cumhurbaşkanı yapmak için kendi adamı somunçuoğlunu dövdürttüğünü niye yazmıyonuz.
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Kobay

Siz unutmamışsınuz ahahaha o kadar da silik değilmiş demek;)
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