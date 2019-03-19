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Yaşar Üniversitesi akademik personel alımı 2019

Yaşar Üniversitesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacak. Yaşar Üniversitesi akademik personel alımları 18 Mart 2019 tarihi itibariyle başlamış olup, başvurular 2 Nisan 2019’da sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler başvurularını Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte Yaşar Üniversitesi akademik personel alım başvurularına ilişkin detaylar…

19 Mart 2019 Salı 18:35
Yaşar Üniversitesi akademik personel alımı 2019

Yaşar Üniversitesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacak. Yaşar Üniversitesi akademik personel alımları 18 Mart 2019 tarihi itibariyle başlamış olup, başvurular 2 Nisan 2019’da sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler başvurularını Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte Yaşar Üniversitesi akademik personel alım başvurularına ilişkin detaylar…

Yaşar Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayınladı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü için kadro ünvanıyla Prof. Dr. Alımı yapılacak. Uzmanlık alanı ise Doçentlik derecesini Uluslararası İlişkiler Bilim alanında almış olmak. Uluslararası Siyasi İktisat, Enerji Politikaları ve Türk Dış Politikası alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olma şartı aranmakta.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda, üniversitemiz ilgili birimlerine 2447 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. Ve 26. Maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara ilişkin Yönerge’de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Yaşar Üniversitesi akademik personel alım başvuru şartları

Yaşar Üniversitesi personel alım ilanı için tıklayınız

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:40
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