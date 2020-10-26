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Ekonomi YAŞAR sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda
Ekonomi

YAŞAR sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda

Pınar, Lily ve Dyo markalarıyla bilinen Yaşar Holding, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:01:00 -
YAŞAR sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda

Raporda holdinge bağlı 10 şirket tarafından 2019’da ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik temelinde gerçekleştirilen faaliyetlere yer verildi. Yaşar Grubu’nun tüm paydaşlarına 9’uncu kez sürdürülebilirlik faaliyetlerini aktardığını belirten İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, şöyle konuştu: “2020’de yaşadığımız pandemi bize çok şey öğretti. İlimizin, bölgemizin, ülkemizin kaynaklarını verimli kullanmamız ve dünyamıza daha iyi bakmamız gerektiğini hepimize hatırlattı. Biz de kuruluşlarımızın temelinde olan kurumsal sorumlulukla tüm paydaşlarımıza ‘iyi bakma’yı ilke edindik. İnşallah, tüm paydaşlarımıza iyi bakarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakacağız. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yalnız değiliz. Etkileşimde olduğumuz her kişiye ve kuruma bu anlayışın yayılmasını hedefliyoruz. 2019 raporumuzu da ‘altın oran’ temasıyla hazırladık. Tüm değerleri, ortak bir altın oranda bir araya getirmek önemli olup hem işimize hem personelimize hem de çevreye iyi bakmak bizi daha güzel bir yaşama ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak.”

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