Yaşar Nuri bile "Bu kadarını söylemeyeyim" diyordu

Gazetemiz Akit'in emektarı Nahit Top'un hazırladığı Ramazan Özel sayfaları, Ramazan ayı boyunca sizlerle olacak.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, dini bilgilerin güvenilir yerlerden alınması gerektiği vurgulandı.

Karahasanoğlu, kemalist zihniyetin verdiği dini eğitimin yanlışlığına dikkat çekip, CHP ilahiyatçısı Nafiz Ay'ın, "Atatürk'e saygı göstermek, saygı duruşu sadece kalbi olarak değil. Onun mozalesinin yanında, heykelleri ve büstlerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir." şeklindeki akılalmaz sözlerini hatırlattı.

Murat Alan ise, "Yaşar Nuri'nin bile bir ayarı vardı. O zihniyetin temsilcisiydi, o bile 'böyle saçma bir şey söylemeyeyim' diyordu." ifadesini kullandı.