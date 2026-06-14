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Aktüel İçimizdeki yerli Siyonistler!
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İçimizdeki yerli Siyonistler!

Yeniakit Publisher
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İçimizdeki yerli Siyonistler!

Ankara’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, otobüs durağında bekleyen bir şahsın kolundaki dövme dikkat çekti. Dövmede, Filistin topraklarını temsil eden haritanın tamamının İsrail bayrağıyla kaplandığı görüldü. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı.

Ankara’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, otobüs durağında bekleyen bir şahsın kolundaki dövme dikkat çekti. Dövmede, Filistin topraklarını temsil eden haritanın tamamının İsrail bayrağıyla kaplandığı görüldü. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı.

Söz konusu sembol, yalnızca İsrail devletine duyulan sempatiyi değil, Filistin topraklarının bütünüyle işgal edilmesini ve Filistin halkının kendi vatanından silinmesini hedefleyen siyonist anlayışı temsil ediyor. Şahsın bu sembolü vücudunda taşıması, Türkiye’de İsrail’in işgal politikalarını açıkça benimseyen kesimlerin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Yerli siyonistler içimizde!

Filistinliler yıllardır işgal, zorunlu göç, abluka ve katliamlarla karşı karşıya bırakılırken, memleketin ortasında Yahudi seviciliği peyda oldu. Türkiye’de meydanlarda Filistin’e destek açıklamaları ve gösteriler yapılırken, işgalci İsrail sempatizanları tarafından Yahudi sembollerinin toplum içinde pervasızca sergilenmesi, “yerli siyonizm” tehlikesinin arttığını gösteriyor.

Ülkedeki İsrail artıklarını temizlemeden, ciddi bir iç hesaplaşma yapılmadan milli güvenliğin sağlanamayacağı aşikar. Hali hazırda İsrail'e askerlik yapan işgalci çifte vatandaşlar şehirlerimizde cirit atarken, Yahudi sempatizanları Müslüman Anadolu'dan silinmeli ve bu konuda yetkililer tarafından kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır.

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