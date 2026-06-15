35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, genç yaşta kalp krizi riskinin ürkütücü boyutlara ulaştığını belirtti. Özellikle halı saha gibi alanlarda eğlence amaçlı yapılan ani ve patlayıcı egzersizlerin kalp ölümlerini tetiklediğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, dünya genelindeki bilimsel verilerin bu ani kayıplarda ortalama yaşı 35 olarak gösterdiğini söyleyerek kritik uyarılarda bulundu. Cengiz Köksal'ın kalp krizi konusunda verdiği bilgiler şöyle; Gençlerin kalbi risk altında... Yoğun kalorili içecekler ve yiyecekler tüketip o kalorileri yakmak için uğraşan binlerce hatta on binlerce gencimiz var. Güzellik algısı uğruna yetersiz beslenip yoğun egzersiz yapan yine bir o kadar gencimiz var. Sigara hem pahalı hem de birçok yerde yasak ama neredeyse iki kişiden biri sigara içiyor. Altta yatan aile öyküsü varlığında sağlıksız yaşam kalp hastalığı riskinizi çok ciddi ölçüde arttırıyor. Eğer birinci ve ikinci derece akrabalarınızda kalp hastalığı öyküsü varsa siz de risk altındasınız. Gençliğinize güvenmek en büyük hatalarınızdan biri olabilir.