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35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı
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35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı

Son birkaç yıldır belirli gıda gruplarında kısa sürede genç yaşta kalp krizinden vefat edenleri sık duymaya başladık. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle halı saha maçlarında ya da spor yaparken yanlış besinler kalp krizi riskinin artmasına neden olabiliyor diyor. Spor esnasında gelişen ani ölümlerin bilimsel yayınlarda bildirilen ortalama yaşı maalesef 35. 'Gençliğimize güvenmek' en büyük hatamız olabilir. İşte o uyarı.

#1
Foto - 35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı

Günümüzde popülerleşen sağlıksız güzellik algısı, yoğun kalorili beslenme trendleri ve düzensiz egzersiz alışkanlıkları, gençlerin kalbini adeta birer pime bağlı bombaya dönüştürüyor. "Ben gencim, bana bir şey olmaz" yanılgısı, her yıl binlerce genç hayatın sonlanmasına neden oluyor.

#2
Foto - 35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, genç yaşta kalp krizi riskinin ürkütücü boyutlara ulaştığını belirtti. Özellikle halı saha gibi alanlarda eğlence amaçlı yapılan ani ve patlayıcı egzersizlerin kalp ölümlerini tetiklediğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, dünya genelindeki bilimsel verilerin bu ani kayıplarda ortalama yaşı 35 olarak gösterdiğini söyleyerek kritik uyarılarda bulundu. Cengiz Köksal'ın kalp krizi konusunda verdiği bilgiler şöyle; Gençlerin kalbi risk altında... Yoğun kalorili içecekler ve yiyecekler tüketip o kalorileri yakmak için uğraşan binlerce hatta on binlerce gencimiz var. Güzellik algısı uğruna yetersiz beslenip yoğun egzersiz yapan yine bir o kadar gencimiz var. Sigara hem pahalı hem de birçok yerde yasak ama neredeyse iki kişiden biri sigara içiyor. Altta yatan aile öyküsü varlığında sağlıksız yaşam kalp hastalığı riskinizi çok ciddi ölçüde arttırıyor. Eğer birinci ve ikinci derece akrabalarınızda kalp hastalığı öyküsü varsa siz de risk altındasınız. Gençliğinize güvenmek en büyük hatalarınızdan biri olabilir.

#3
Foto - 35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı

Kalp sorununa işaret belirtiler neler? Bir hastalığımız yok diye sağlıksız yaşama lüksümüz ne yazık ki yok. Ani kalp ölümü gerçekleşen insanların neredeyse yüzde 10'unda bilinen bir hastalık öyküsü olmuyor. Aslında kalbimiz zorlandığı zaman bize gerekli uyarıları yapıyor. Göğüste ağrı-sıkışma ve mide bulantısı en önemli belirteçlerden biri. Özellikle efor sarf ederken buna benzer şikayetleriniz gelişiyorsa bir kalp uzmanı tarafından değerlendirilmenizde fayda var.

#4
Foto - 35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı

Damar kireçlenmesi çocuk yaşta başlayabiliyor ama fizyolojimiz sayesinde damar darlığı kritik eşiği geçmediği sürece kalbimizde bir zorlanma olmuyor. Fakat ani zorlanmalar, aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalmak, ani tansiyon değişiklikleri damarlarımızda ciddi bir tıkanıklık olmasa dahi kalp krizine yol açabiliyor. Bunun en basit örneği halı saha maçında gelişen ani ölümler. Spor esnasında gelişen ani ölümlerin neredeyse hepsi eğlence amaçlı yapılan futbol maçlarında gelişiyor. Bilimsel yayınlarda bildirilen ortalama yaş ise 35. Egzersiz olarak patlayıcı ve düzensiz olanlar yerine aerobik egzersizleri tercih etmek gerekiyor. Sindirim sistemimiz de sağlıksız beslenmeden payına düşeni almakta. Birçok insanda mide ve barsak şikâyetleri mevcut. Kalp krizi semptomları sindirim sistemi şikâyetlerine benzeyebilir. Bu durumlarda hastalar kalp krizi geçirdiğini anlayamayabilir. Terlemenin eşlik ettiği, baş dönmesi ile birlikte karın ağrınız varsa ve bu şikâyetler eforla gelişiyorsa lütfen bir kalp uzmanına başvurun. Kalp hastalığına bağlı ani ölümlerin önlenebilir olduğunu unutmayın. Gerekli kontrollerinizi yaptırıp tedavi önerilerine uymak bu konuda çok önemli. Sağlıklı kalmak için sağlıklı yaşamak gerekli.

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