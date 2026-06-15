35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı
Son birkaç yıldır belirli gıda gruplarında kısa sürede genç yaşta kalp krizinden vefat edenleri sık duymaya başladık. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle halı saha maçlarında ya da spor yaparken yanlış besinler kalp krizi riskinin artmasına neden olabiliyor diyor. Spor esnasında gelişen ani ölümlerin bilimsel yayınlarda bildirilen ortalama yaşı maalesef 35. 'Gençliğimize güvenmek' en büyük hatamız olabilir. İşte o uyarı.