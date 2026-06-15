AK Partili isimden “Önce faiz” vurgusu! “Faizin olduğu yerde bereket olmaz”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in düşük gelirli kesimde maaşların yüzde 77’sinin kira, gıda ve ulaşıma gittiğine ilişkin değerlendirmesini yorumlayan Tayyar şunları söyledi: “Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek, önemli bir soruna dikkat çekmiş: “En düşük gelirli kesimlerde maaşların yüzde 77’si kira, gıda ve ulaşıma gidiyor.” Bizler de aylardır bunları söylüyorduk. Pinpon topunda fiyatın düşmesinin dar gelirliye bir faydası olmaz. Sadece adli ve polisiye tedbirlerle de fiyatlar kontrol altına alınmaz. Anladığım özetle şu: Bu mevcut faiz sistemiyle çarkı çeviremezsiniz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, faizin olduğu yerde bereket olmaz. Kira düşmez. Gıda ucuzlamaz. Ulaşım kolaylaşmaz. Önce faiz”