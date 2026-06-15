Türk ney ustası dünyanın gündemine oturdu! İsrailli müşteriyi yerin dibine soktu
Türk ney ustası, kendisinden enstrüman satın almak isteyen İsrailliye verdiği cevapla muazzam bir boykota ve sanatsal bir direnişe imza attı. Türk ney ustasının verdiği cevap yalnızca Türkiye’de değil, başta Orta Doğu olmak üzere global mecralarda da gündem oldu.
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Siyonist zulmün Gazze'de döktüğü kan tüm dünyanın yüreğini dağlarken, vicdan sahibi ve sağ duyulu Türk esnaf ve sanatkarlar da her fırsatta mazlumun sesi olmaya devam ediyor. Bunun son ve en çarpıcı örneği, Türkiye'den ney siparişi veren İsrailli bir Yahudi ile Türk ney ustası arasında yaşandı.
NEY GÖRSELLERİNE FİLİSTİN DAMGASI
İsrail'den ney siparişi alan hassasiyet sahibi Türk satıcı, hazırladığı neylerin fotoğraflarını müşteriye göndermeden önce muazzam bir boykota ve sanatsal bir direnişe imza attı. Teknolojiyi faydalı şekilde kullanmanın en güzel örneğini sergileyen usta, ney görsellerinin arka planına yapay zekayla Mescid-i Aksa'yı işledi. Diğer görsellerde de Filistin teması hakimdi.
TÜRK NEY USTASINI SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ
İslam'ın ve mukaddesatımızın sembolü olan Mescid-i Aksa’yı ve dökülen mazlum kanlarını ney fotoğraflarında gören işgalci zihniyet, hakikatle yüzleşmenin verdiği korkuyla Türk satıcıyı anında engelledi. Yaşanan bu ibretlik olay, siyonistlerin sadece silahlardan değil, sanattan ve hakikatin haykırılmasından da ne kadar korktuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
“Bu fotoğraflarda engel yiyecek ne var?” diyerek tepkisini dile getiren milli ve manevi hassasiyeti yüksek Türk esnaf, parayı ve ticareti değil, mukaddes davamızı üstün tutarak tüm dünyaya asil bir duruş dersi verdi. Siyonistlerin korkakça engellemesi, Türk sanatçısının kutlu Aksa davasına vurduğu bu sanatsal tokat karşısında ne kadar aciz kaldıklarının en açık kanıtı oldu.
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