Yaşar Akkuş kimdir nereli ve kaç yaşında? Iğdır belediye başkanı Yaşar Akkuş

HDP Iğdır belediye başkan adayı Yaşar Akkuş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,10 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak Iğdır belediye başkanı seçildi. Yaşar Akkuş, 2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014 yerel seçimlerinde de belediye başkan adayı olan Yaşar Akkuş kimdir? Yaşar Akkuş neleri ve kaç yaşında? Yaşar Akkuş hangi görevlerde bulundu? İşte Faruk Demir biyografisi…

Yaşamını Iğdır’da sürdüren Yaşar Akkuş 1981 yılında Iğdır’ın Yüzbaşılar Köyünde doğdu. Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim alan Iğdır Belediye Başkanı Adayı Yaşar Akkuş thalat, ihracat, oto galeri, oto kiralama, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. 2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mahalle ve köy komisyonlarında ve partinin seçim çalışmalarında aktif görev aldı. 2011-2013 yılları arasında TZP Kurdi il sorumluluğu yaptı. Referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üst komisyon sorumluluğunu üstlenerek parti çalışmalarında bulundu. 2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu.

Yaşar Akkuş 1981 yılında Iğdır'da doğdu. 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan Yaşar Akkuş 31 Mart yerel seçimlerinde ise Iğdır belediye başkanı adayı olarak HDP'den katıldı. Peki, Yaşar Akkuş kimdir? İşte Iğdır Belediye Başkanı Adayı hakkında merak edilenler...

31 Mart 2019 Iğdır yerel seçim sonuçları