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Yaşanan olaylardan sonra mahalleli ayağa kalktı… ‘Gerekirse nöbet tutacağız’

Aydın’da kimliği belirlenemeyen bir grup ‘defineci’ bölge halkını bezdirdi. Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti yakınındaki mezarlığın defineciler tarafından kazıldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:28
Yaşanan olaylardan sonra mahalleli ayağa kalktı… ‘Gerekirse nöbet tutacağız’

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlar definecilerden bıktı. 

Kabataş Mahallesi Muhtarı Zeki Akbay, gazetecilere yaptığı açıklamada,  altın arayan definecilerin mahalledeki mezarlıkta kazı yaparak mezarlara zarar verdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin durumdan rahatsız olduğunu kaydeden Akbay,  "Mezarlığımız antik kentAlabanda'ya yakın olmasından dolayı definecilerin dikkatini çekmiş olabilir. Mezarlıkta altın olması imkansız. Bu defineciler  yüzünden huzurumuz yok. Mahalle halkı olarak yaşanan bu durumdan rahatsızız.  Defineciler, bir çorabı bile yanına alamayan aile yakınlarımızın mezarlarından uzak dursun." ifadelerini kullandı.

"Gerekirse nöbet tutacağız"

Mahalle sakinlerinden Ethem Acar da definecilerin mezarlara da zarar  verdiğini anlatarak buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Acar, mezarlığı definecilerden korumak için gerekirse mahalleli olarak  nöbet tutacaklarını söyledi.

Yıllardır yaşadıkları mahallede ilk kez böyle bir durumla  karşılaştıklarını ifade eden Zeynel Akbulak ise "Definecilere yazıklar olsun.  Atalarımızı mezarlarında huzursuz ediyorlar." dedi.

Mahalle halkının ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin bölgede çalışma  başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:28
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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