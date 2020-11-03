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Yaşam Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl kurulur?
Yaşam

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl kurulur?

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde gündeme gelen konulardan biri yaşam üçgeni oldu. Bir çok kişinin hayatı yaşam üçgeni sayesinde kurtarıldı. Peki, Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl kurulur?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:19:00 -
Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl kurulur?

Depremden korunma yöntemi olan yaşam üçgeni nedir sorusunun yanıtı an itibariyle araştırılmaya başlandı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan son depremler sebebiyle deprem anında veya sonrasında yapılması gerekenler büyük önem taşıyor. Özellikle hayat üçgeniyle oluşturulan boşluklar sayesinde yaşam şansınız artıyor.

Yaşam üçgeni nedir?

Deprem anında kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencereden uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Yaşam üçgeni nasıl kurulur?

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

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