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Aktüel Yaşam üçgeni nedir? | Deprem anında neler yapılmalı?
Aktüel

Yaşam üçgeni nedir? | Deprem anında neler yapılmalı?

Hayat üçgeni nasıl olur? İzmir'de meydana gelen deprem acı bir şekilde deprem gerçeğini hatırlattı. Vatandaşlar depremle birlikte böyle bir şey başlarına geldiğinde ne yapmaları bilmediklerini fark etti. Peki, deprem anında ne yapılır? | Masa altına girmek depremden korur mu? | Yaşam üçgeni nasıl oluşur?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:53:00 -
Yaşam üçgeni nedir? | Deprem anında neler yapılmalı?

Deprem sırasında ne yapılmalı? | Deprem sebebiyle İzmir’den pek çok acı haber geldi. Binaların kağıt gibi dağılması. Enkazlarda katların fark edilmeyecek şekilde yerle bir olmuş görüntüsü yürekleri parçaladı. Enkazlardan sağ çıkarılanlar ise umut oldu. Vatandaşlar yerle bir olan binalardan sağ kurtulmak için neler yapılması gerektiğini merak ediyor. Hal böyle olunca pek çok kişi hayat üçgeninin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, deprem sırasında ne yapmak gerekir? 

Yaşam üçgeni nedir?

Hayat üçgeni veya diğer değişle yaşam üçgeni İzmir depremiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar bina içerisinde deprem anında kendimizi koruyacağımız alanlar bulmamızı ve asla panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Hayat üçgeni güçlü bir nesnenin yanında ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketiyle bulunmaktır.

Deprem anında neler yapılmalı?

Milyonlarca kişi deprem anında bir bina içerisinde olmaları halinde nasıl hayatta kalabileceklerini merak ediyor. İşte, deprem anında yapılması gerekenler:

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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