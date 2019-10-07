Yaşam kalitenizi artırmak için tavsiyeler! Daha iyi bir hayat için ne yapmalı? Nasıl mutlu olabilirim?

Ey insan! Can bahçesine gam fidanı dikmeyi bırak. Ecel makası ömür ipini kesmeden, gönül erlerinin güzelliğinden renkler almaya bak. - Hz. Mevlana’nın bu güzel sözünü hatırlayıp tavsiyelerimize birlikte göz atalım.

*Erken kalkın.

*Her gün 2 litre su tüketin ve gazlı içeceklerden uzak durun.

*Her gün yeni bir kelime öğrenin.

*Kendinizi sevin ve kendinize zaman ayırın.

*Her gün en az 30 dakika yürün.

*Un ve şeker ve fazla yağdan uzak durun.

*Verdiğiniz sözleri yerine getirin.

*Mali durumunuzu kontrol altına alın.

*Başarısızlıkla sonuçlanan şeylerden ders alın.

*Hedefler belirleyin ve gerçekleştirmeye çalışın.

*İstemediğiniz bir şeye hayır deyin.

*Her gün şükür edeceğiniz 5 şey bulun.

*Doğru beslenme alışkanlığı edinip. Bolca yeşillik ve meyve tüketin.

*İhtiyacınız olmayan eşyalardan ve giysilerden kurtulun, bağışlayın.

*Geçmişi unutun, geleceğiniz için endişelenmeyin ve yaşadığınız güne odaklanın.

*Her gün birine iyilik yapın.(bu bir tebessümde olabilir) unutmayın ki gülmek yüzün sadakasıdır.

*Affedici olun, kin tutmayın.

*İşlerinizi biriktirmeyin, öncelik sırasına göre liste yapın.

*Sabırlı olun.

*İnsanlara günaydın iyi akşamlar gibi güzel temennilerde bulunmayı ihmal etmeyin.

*Dedikodudan uzak durun.

*Haftada bir kez teknolojiden uzak durun.

*Madeni paraları bir kutu içinde biriktirin ve bir yıl boyunca dokunmayın.

*İyi bir dinleyici olun.

*Kötü alışkanlıklarınızı terk edin.

*Teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirin.

*Haftada bir kez kendinizi ödüllendirin.

*Erken yatın 8 saat uyumaya özen gösterin.

Eğer bugün öleceğimizi bilseydik dert ettiğimiz konuları ne kadar dert ederdik.

Ne yaşıyor olursak olalım ölüm karşısında hepsi değerini kaybeder ölümdür önemli olan.

Mutlu ve Sağlıklı Günler