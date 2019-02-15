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Yaşam Akademisi Şubat ayında bilim insanlarını ağırlayacak

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olduğu Yaşam Akademisi, Akasya’daki söyleşilerine Şubat ayında da devam edecek.

15 Şubat 2019 Cuma 10:58
Yaşam Akademisi Şubat ayında bilim insanlarını ağırlayacak

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olduğu Yaşam Akademisi, Akasya’daki söyleşilerine Şubat ayında da devam edecek. Yeni sezonun ilk konuşmacısı ‘Kinesiyoloji-Kas Sisteminin Dilini Çöz, Güne Zinde Başla, Enerjini Dengele’ konulu söyleşisiyle Kezban Bektaş olacak. Bektaş, 13 Şubat Çarşamba günü katılımcıların merak ettiklerini yanıtlayacak. 20 Şubat Çarşamba günü ‘Her Şey Titreşim ile Başladı’ söyleşisiyle Ömer Mutlugün ve 27 Şubat Çarşamba günü ‘Sağlığınıza Kuantum Yoluyla Geribildirim’ başlıklı söyleşisiyle İrem Şentürk ve Dr. Pınar Sarıyıldız konuşmacı olarak ağırlanacak.



Alanında uzman isimlerin konuşmacı olduğu Yaşam Akademisi, Akasya’daki söyleşilerine Şubat ayında da devam edecek. Ayın ilk konuğu ‘Kinesiyoloji- Kas Sisteminin Dilini Çöz, Güne Zinde Başla, Enerjini Dengele’ konulu söyleşisiyle Kezban Bektaş olacak. ‘Farkındalık Kutusu’ adlı kitabıyla da tanınan Bektaş, en basit anlatımla bedeninizle konuşmanızı sağlayan olağanüstü bir geribildirim mekanizması olan kinesiyoloji hakkında merak edilenleri 13 Şubat Çarşamba günü anlatacak.


Şubat ayının ikinci konuğu ise frekansların yaşamdaki etkilerinin inceleneceği ‘Her Şey Titreşim İle Başladı’ söyleşisiyle Ömer Mutlugün olacak. Söyleşi 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek.


Bir diğer söyleşi olan ‘Sağlığınıza Kuantum Yoluyla Geribildirim’ ile İrem Şentürk, Akasya misafirleriyle buluşacak. 27 Şubat Çarşamba günü iki ayrı oturumda gerçekleşecek söyleşide önce İrem Şentürk, Scio cihazı ile konukları 12 bin farklı frekans bilgisi ile vücudu tarayıp analiz edecek. Enerji dengelemesine yardımcı olacak. Ardından sözü alacak olan Doktor Pınar Sarıyıldız, ‘Bedenin kendi şifasına aracı olan zihin-beden ilişkisi ve SCIO Biofeedback Uygulamaları’ başlıklı söyleşisiyle hastalıklar ve SCIO’nun sistemimizi korumadaki etkilerinden bahsedecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:58
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