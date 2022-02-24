Yasalara uymayan algı operasyoncusu kuruluşlar defolacak!

RTÜK üyesi Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in başvuruda bulunmadığını söyledi.

RTÜK’ün, haber sitelerinin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunacağını belirten Taşcı, “RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda” ifadelerini kaydetti.