Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin korunması için pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son olarak uygulanan kısmi ve tam kapanma kararlarıyla vaka sayıları ciddi oranda azaldı. Milyonlarca kişi yasakların ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, yasaklar bugün son mu? Yarın yasaklar kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgının sebebiyle alınan kısıtlama kararlarının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak. 1 Haziran itibariyle geçerli olacak yeni normalleşme takviminin detayları vatandaşlarla paylaşılacak. Hangi yasakların kaldırılacağına ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.