Yasaklar kalkıyor ulaşımın maliyeti yükseliyor

Buğra Kardan

Türkiye’yi tedirgin eden yeni tip Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele çerçevesinde yaşama geçirilen önlemlerin yumuşatılması, komşu iller arasındaki seyahat kısıtlamasına son verilmesi otobüs acentelerini rahatlattı. Dikkatlerini Ramazan Bayramı tatiline çeviren acenteler, yolcularının güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli adımları atacaklar.

Gerekli adımlar atılıyor

Otobüsçüler, bayram döneminde zamlı tarife uygulamamakta da kararlılar. Ancak Covid-19 alarmının, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının getirdiği ek maliyeti bahane ederek bilet fiyatlarını arttırma yarışına girenler de var. 2 ay evvel 70 liradan alıcı bulan bileti şu anda 105 liradan satışa sunan vurgunculara tepki büyük.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada fiyatları speküle eden art niyetlilerin tek tek belirlenmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, “Hijyen ve sosyal mesafe giderlerini gerekçe gösterip yolculara yüksek fatura çıkaranlar otogarda yer almayan, tabelası ile tarifesi olmayan, mahalle ya da soka aralarından otobüs kaldıran şahıslardır. Bunlara karşı denetimler mutlaka ve mutlaka artırılmalıdır” dedi. “Otogardan çıkış yapmayan otobüslerin veya midibüslerin yolcu taşımalarına izin verilmemeli” uyarısında bulunan Yıldırım, ilgili mercileri fiyat teftişlerine hız vermeye davet etti.

Keyfi zam yapamayız

Kayıtlı ve tabelalı acentelerin keyfi zam uygulamayacaklarına işaret eden Yıldırım, “Yasalar, yönetmelikler ortada. Ülkemizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayını, olurunu almadan yeni tarife belirlemek mümkün değil” diye konuştu. Yıldırım, yolcuları ekonomik olarak taşımaya devam edeceklerini de dile getirdi. Covid-19 pandemisinin yayılımını durdurmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kritik çağrı

“Otobüsleri devamlı yıkıyoruz, ilaçlıyoruz. Yolcuların ise hallerini soruyor, vücut ısılarını ölçüyoruz. Temennimiz, sosyal mesafe kurallarının yeniden değerlendirilmesidir. Gelinen noktada aynı evde yaşayanların, aynı kaptan yiyip içenlerin koltuklarını seyahate giderken ayırmanın anlamı olmadığı bilinmelidir. Ayrıca sosyal mesafe kurallarının uzun yolculuklarda etkili olmadığı unutulmamalıdır. Bu durum uçaklar için de, otobüsler için de geçerlidir. Peki neler yapılmalıdır? Güvenli seyahat için ilk olarak yolcuların kontrolleri, ölçümleri tamamlanmalıdır ardından da maske veya siperlik takıp takmadıklarına bakılmalıdır.”

100 km için en az 100 lira

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre salgın nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak. Buna göre 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 lira olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 lira olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.