0553 313 94 23

Yasaklanan rezalet gelenek, anne ve çocuklarının canına mal oldu

Nepal'deki bir köyde kulübede yaşamaya mecbur bırakılan regl dönemindeki anne ve çocukları, ısınmak için yaktıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:34
Yasaklanan rezalet gelenek, anne ve çocuklarının canına mal oldu

Nepal'in ücra bir köyünde regl olduğu gerekçesiyle evinde kalmasına izin verilmeyen anneyle iki çocuğu kaldıkları kulübede hayatını kaybetti.

Bajura Bölgesi baş yöneticisi Chetraj Baral yaptığı açıklamada, Nepal'in bazı ücra bölgelerinde hala devam eden bir geleneğe göre adet döneminde olan kadınların evlerinde kalmalarına izin verilmediğini belirterek 35 yaşındaki kadın ve iki oğlunun Budhinanda bölgesinde evlerinin yakınında kaldıkları kulübede ölü bulunduklarını bildirdi.

Baral, anne ve çocuklarının ısınmak için kulübede ateş yaktıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüklerinin tahmin edildiğini aktardı.

Olayı incelemek üzere bir ekibin köye gönderildiği kaydedildi.

Nepal'de "chhaupadi" adı verilen geleneğe göre, kadınlar adet günlerinde evlerinde kalamıyor, ahırlarda ya da kulübelerde kalmaya zorlanıyor.

Ülkede chhaupadi geleneği yasaklanmasına rağmen ücra köylerde hala uygulanabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:34
  1. Nepal
  2. chhaupadi geleneği
  3. Rezalet gelenek
  4. anne ve çocukları öldü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"
    1. Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda..
    2. Milli askeri yazılım, ilk mesajını..
    3. Nohut suyu kalbinize iyi gelir
    4. Hugo Rodallega dolandırıcılardan son..
    5. Çaldığı kameraları internetten satmak..
    6. Karayılan'ın telsiz talimatı ortaya..
    7. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
    8. Evde hazırlayacağınız mis gibi bir..
    9. "Polis veya sivil halk, kim olursa..
    10. Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı
    11. Doğu Türkistanlılara vahdet çağrısı
    12. Şehit ailesinin dolandırıldığı iddiası
    13. Sinop'ta balıkçı teknesi battı!..
    14. Brezilyalı yıldız Mariano kararını..
    15. Ankara niye gri şehir?
    16. YPG'li teröristler, ÖSO aracını ABD..
    17. Kafaya poşeti takmak
    18. “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli..
    19. Tavşanlı, fakültesine kavuştu
    20. "Kendiliğinden çıkan Hint..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi