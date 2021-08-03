'Yasakçı başı'ndan 'sansür' yaygarası! Ortaçağ zihniyetin unutuldu mu sandın, İlhan?

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"Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir. 130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" açıklamasıyla kaos yayıncılığından uzak durulması uyarısında bulunan RTÜK'ü sansürcülükle suçlayan CHP'li RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, pes dedirten açıklamalarda bulundu.

'Televizyon yöneticilerini tehdit etmiş'miş

Yasakçı zihniyetiyle başörtüsünü 'sansür'lemeye çalışan sözde 'özgürlükçü' İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef alarak kaos peşinde koştuğunu gözler önüne serdi. Başkan Şahin'i tehdit etmekle suçlayan CHP'li Taşçı, "Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul ile yayıncılar arasındaki 'özel hat' üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti" ifadeleriyle provokasyonda bulundu.

"Kamu yararı" itirafına rağmen kaosçuların sesi oldu

"Gazetecilerin görevi gerçeği kamuoyuna aktarmak, kamu yararı doğrultusunda gerçeğin izini sürmektir" itirafında bulunan İlhan Taşçı, söndürülen yangınlardan bahsetmeyip sadece "Türkiye yanıyor" yaygarası koparan ve emperyalistlerden müdahale isteyenlerin sesi oldu.

'Sansür' yaygarası yapınca 'yasakçı zihniyet'in ortadan kayıp mı oluyor, İlhan?

Cumhuriyet gazetesinde muhabir olduğu dönemde başörtüsü yasaklarıyla ilgili tonlarca haber yapan İlhan Taşçı, bu "sansür"cülüğünü çok çabuk unuttu. "Sansür" yaygarasıyla "özgürlük" maskeli kaos beklentisine giren İlhan Taşçı, haberlerinde başörtüsüyle eğitime yasaklar istemiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de başörtüsünü yasakladığını ileri süren "Ortaçağ zihniyetli" haberler yapmıştı.

İşte o haberlerden sadece biri: