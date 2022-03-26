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Yerel Yasak şekilde balık avlayanlara rekor ceza!
Yerel

Yasak şekilde balık avlayanlara rekor ceza!

​Mersin'in Silifke ilçesinde yasak sahada balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 12:09:00 -
Yasak şekilde balık avlayanlara rekor ceza!

​Mersin'in Silifke ilçesinde yasak sahada balık avlayan 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Taşucu Limanı açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 3 balıkçıya 41 bin 604 lira verildiği kaydedildi.

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