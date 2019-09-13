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Yasak malzeme kullanarak balık avlayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de, ağ ile avlanmanın yasak olduğu bölgede balık avlayan bir şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:25
Yasak malzeme kullanarak balık avlayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de, ağ ile avlanmanın yasak olduğu bölgede balık avlayan bir şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre; olay Beylikova ilçesi Okçu Mahallesinde yaşandı. Dün saat 16.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kırsaldaki devriyesi esnasında bir şahsın, ağ ile avlanmanın yasak olduğu Okçu Barajında avlandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince A.F.D. isimli şahıs, Okçu Baraj Göleti’nde 8 metre uzunluğunda ağ ile balık avladığı esnada yakalandı. Ekipler, yakalanan şahıs hakkında yasal işlem yaparak, ele geçirilen av malzemelerini ise Beylikova İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.


Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:25
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