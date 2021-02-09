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Medya Yasak Elma’ya büyük şok! TRT’nin dizisi olayı bitirdi
Medya

Yasak Elma’ya büyük şok! TRT’nin dizisi olayı bitirdi

TRT’de yayınlandığı günden beri reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, FOX TV’nin rezillikleri ile ünlü dizisi Yasak Elma’yı büyük hezimete uğrattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:25:00 -
Yasak Elma’ya büyük şok! TRT’nin dizisi olayı bitirdi

8 Şubat pazartesi gününün reyting tablosunda Yasak Elma ve Çukur dizilerine fark atıp zirveye yerleşen dizi Uyanış Büyük Selçuklu oldu.

11 Ocak'ta ilk bölümü seyirciyle buluşan ATV’nin sevilen dizisi Maraşlı düşük bir reytingle başlangıç yapmıştı. Maraşlı ikinci bölümünde yükselişe geçerek zirve yarışına katılmıştı. Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Rojda Demirer gibi isimlerin aldığı Maraşlı hızla yükselmeye devam ediyor.

Ekran macerasına 23 Ekim'de başlayan ve Mayıs ayında final yapması beklenen Çukur dizisi ise reytinglerde düşmeye devam ediyor.

4 sezondur toplum ahlakını ayaklar altına alan Yasak Elma da reytinglerde hak ettiğini bularak büyük düşüş yaşadı.

İşte pazartesi günü reytingleri...

10 - Maraşlı Özet (ATV)

9 - Ana Haber (Show TV)

8 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

7 - Hava Durumu (ATV)

6 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (Fox TV)

5 - Maraşlı (ATV)

4 - Yasak Elma (Fox TV)

3 - Esra Erol'da (ATV)

2 - Çukur (Show TV)

1 - Uyanış: Büyük Selçuklu (TRT 1)

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