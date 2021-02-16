Yasak Elma’ya büyük şok! TRT hepsini üzdü
15 Şubat 2021 tarihinin reyting sonuçları Sefirin Kızı, Yasak Elma'yı ve Çukur'u hüsrana uğrattı. Yasak Elma ve Çukur'u geçip zirveye yerleşen dizi her hafta olduğu gibi Uyanış Büyük Selçuklu oldu.
Son bölümlerinin ekrana geldiği Çukur'da final tarihi yaklaşırken reytinglerde 4 sezondur başarısını sürdürmeye devam ediyor. 4 sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çukur, ilk 10'daki konumunu korumayı sürdürdü.
İlk sezonuyla büyük ses getiren Sefirin Kızı, ikinci sezonda adeta yaprak dökümü yaşadı. Diziden Urak Kaygılaroğlu, Zerrin Sümer, Neslihan Atagül gibi ana karakterlerin ayrılması reytinglerde sevilen diziyi hüsrana uğrattı. Dün akşamki bölümde Sefirin Kızı ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Sefirin Kızı'nın ardından ayrılık rüzgarlarının estiği Yasak Elma, kadrosuna kattığı yeni isimlerle reytingdeki yükselişini sürdürmeyi başardı. Kadrosuna Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay'ı katan dizi zirve yarışını sürdürüyor.
10 - Ana Haber (ATV)
9 - Yasak Elma Özet (Fox TV)
8 - Maraşlı Özet (ATV)
7 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (Fox TV)
6 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
5 - Çukur (Show TV)
4 - Maraşlı (ATV)
3 - Yasak Elma (Fox TV)
2 - Esra Erol'da (ATV)
1 - Uyanış Büyük Selçuklu (TRT 1)