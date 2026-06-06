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Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

ABD'li otomobil devi Ford, bir güvenlik açığı nedeniyle 420 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

#1
Foto - Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

Geri çağırma işlemi 2 SUV modeli kapsıyor.

#2
Foto - Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre emniyet kemerleri geri çekilip uzatılamadığında, kaza anında yolcuyu gerektiği gibi tutamayarak yaralanma riskini artırabiliyor

#3
Foto - Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

Geri çağırma kapsamına 2018-2022 model Expedition ve Lincoln Navigator araçların girdiği belirtildi.

#4
Foto - Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

Sürücü veya ön yolcu koltuğundaki Ford emniyet kemeri gergisi mekanizmayı aniden kilitleyebiliyor.

#5
Foto - Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

Mekanizmanın geri sarılmasını ya da uzatılmasını tamamen engelleyen arıza güvenlik açığına neden oluyor. İlgili modelleri kullanan sürücülerin can güvenliği gerekçesiyle teknik düzeltme gerekiyor.

#6
Foto - Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!

Haziran ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de birer birer yayınlanmaya başladı. Haziran 2026 güncel fiyat listesinde indirimler ise dikkat çekti... / kaynak: haber7

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