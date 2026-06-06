Dev markadan beklenmedik karar: 420 bin araç geri çağırılıyor!
ABD'li otomobil devi Ford, bir güvenlik açığı nedeniyle 420 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
ABD'li otomobil devi Ford, bir güvenlik açığı nedeniyle 420 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
Geri çağırma işlemi 2 SUV modeli kapsıyor.
ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre emniyet kemerleri geri çekilip uzatılamadığında, kaza anında yolcuyu gerektiği gibi tutamayarak yaralanma riskini artırabiliyor
Geri çağırma kapsamına 2018-2022 model Expedition ve Lincoln Navigator araçların girdiği belirtildi.
Sürücü veya ön yolcu koltuğundaki Ford emniyet kemeri gergisi mekanizmayı aniden kilitleyebiliyor.
Mekanizmanın geri sarılmasını ya da uzatılmasını tamamen engelleyen arıza güvenlik açığına neden oluyor. İlgili modelleri kullanan sürücülerin can güvenliği gerekçesiyle teknik düzeltme gerekiyor.
Haziran ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de birer birer yayınlanmaya başladı. Haziran 2026 güncel fiyat listesinde indirimler ise dikkat çekti... / kaynak: haber7
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