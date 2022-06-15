Yasak Elma'da skandal! Rezalet devam edecek

Türkiye’de son dönemlerde artış gösteren boşanma davaları, kadın cinayetleri, aile içi sorunlar, cinsel istismar ve şiddet gibi sorunların arka planında topluma bilinçaltı işleme yapan televizyon yayınlarının olduğu belirtiliyor. Her bölümde ayrı rezaletin yaşandığı Amerikan merkezli FOX TV’nin 'Yasak Elma' adlı dizisindeki ahlaksızlık bu yayınlardan sadece birisi.

Fox TV’nin haftanın her gününe yaydığı rezil dizilerinden olan Yasak Elma dizisi önümüzdeki sezonda ekranlarda olmaya devam edecek. Geçtiğimiz günlerde diziden ayrılacağı konuşulan Şevval Sam ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yine aynı rezil dizide rol alan Eda Ece, Şevval Sam'ın Yasak Elma dizisinden ayrılmayacağını söyledi. Ece, "Şevval diziden ayrılmadı. Patronumuz şimdilik dinlenmemizi istedi, bu konu daha sonra konuşulacak. Hem senaristlere hem de bize 1 ay müsaade ettiler" dedi.