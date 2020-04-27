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Aktüel

Yasağın ardından banka ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir’de 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte banka ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

2020-04-27 16:23:21 -
Yasağın ardından banka ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir’de 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte banka ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.


İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı dün gece itibariyle sona erdi. Eskişehir’de yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar da banka ve marketlere koştu. Pek çok yerde banka işlemleri ve mutfak alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşların etkisiyle uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan maske, koruyucu ekipman ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin yer yer uygulandığı görülse de bazı duyarsız vatandaşların uyarılara kulak asmaması ise dikkat çekti.

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