Yasağı denizden deliyorlar...

Bursa’nın Gemlik Körfezi’ne deniz yoluyla şehir dışından tekneleriyle gelen çok sayıda balıkçı tepkiye sebep oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 şehirde uygulanan kısıtlama, Gemlikli balıkçıları da kapsadı. Buna rağmen, Gemlik Körfezi’ne Yalova’dan çok sayıda balıkçının giriş yapması, ilçedeki balıkçı esnafını mağdur etti.

Yalova’nın büyükşehir olmamasından dolayı burada balıkçılık yapan esnaf Gemlik Körfezi’ne ağlarını attı. Hafta sonu yasaklarında Yalovalı balıkçıların Gemlik Körfezinde balıkçılık faaliyetlerine devam etmesi ise Gemlikli balıkçıların tepkisine neden oldu.

Gemlikli balıkçılara da tarımsal faaliyet kapsamında izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer; ’’Balık mevsimlerinin en aktif dönemi, göç ettikleri bu bir aylık dönemdir. Bu dönemde de, sokağa çıkma kısıtlamaları ne yazık ki, bu şekilde istismar ediliyor’’ dedi.

Hazer, farklı illerde tarım kapsamında değerlendirilen balıkçıların, Gemlik’te de aynı kapsamda değerlendirerek faaliyetlerinin yürümesinin, hem ekonomik anlamda, hem esnaf anlamında, hem de vatandaşların uygun fiyata balık yiyebilmeleri anlamında faydalı olacağını da sözlerine ekledi.