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Yerel

Yasağı çiğneyip sokakta kavga ettiler! Öyle bir ceza verildi ki...

Bursa’da, sokağa çıkma yasağını delip kavga eden 14 kişiye 88 bin 200 TL ceza kesildi.

2020-04-23 18:01:00 -
Yasağı çiğneyip sokakta kavga ettiler! Öyle bir ceza verildi ki...

Bursa Yenice mahallesi Refah sokakta, 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300’er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

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