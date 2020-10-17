Yasağı çiğneyen tekelciler okul çevresinde bayi açıyor!

İstanbul Bahçelievler’de bir ilkokulun önünde tekel bayisi, yasağa rağmen alkol satışı yapmayı sürdürüyor. Alkolden uzak tutulması gereken gençler, yanı başında alkol satışı yapan yerlerle karşılaşıyor.

Tekel bayileri kanunları çiğniyor

Okul çevresinde alkol satışı yapan bayiler maalesef son bulmuyor. Duyarlı öğrenciler ve velilerin tepkisine rağmen tekel bayiler, okul çevresindeki hukuk kurallarını çiğnemeye devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de bir ilkokulun önünde alkol ve sigara satışı yapan tekel bayisi dikkat çekiyor. 2013 yılında yürürlüğe giren ‘Alkollü İçki Satışı Yönetmeliği’ kapsamında okul çevresinin 100 metre mesafesine kadar satışlara yasak getirildi. Ancak tekel bayileri yasağı çiğneyerek öğrencilerin bulunduğu çevrede alkol satışını sürdürüyor.

Kanun uygulamada yetersiz kalıyor

Okulların çevresinde bayi açan tekelciler, alkolden uzak tutulması gereken gençlerin, kolay bir şekilde alkol satışı yapılan yerlere ulaşmasına sebep oluyor. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma amacıyla yürürlüğe konulan kanun uygulamada yetersiz kalıyor.

Velilerin ve hukukçuların karşı çıkmasına rağmen birçok okul çevresinde hala tekel bayiler varlığını sürdürüyor. Kamu spotlarında alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğine dair reklamlar yapılırken, bu konuda kanunların uygulamasız kalması gençleri kötü alışkanlıklara daha çabuk itiyor.

Konuyla ilgili yetkili kişileri göreve çağırıyor ve yapılması gereken ne ise yapmaları için çağrıda bulunuyoruz!