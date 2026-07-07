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Yerel Yasağa rağmen denize girilince felaket yaşandı! Cesedi 2 gün sonra bulundu
Yerel

Yasağa rağmen denize girilince felaket yaşandı! Cesedi 2 gün sonra bulundu

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Yasağa rağmen denize girilince felaket yaşandı! Cesedi 2 gün sonra bulundu

İstanbul Şile’de denize giriş yasağına rağmen iki ayrı noktada suya giren 3 kişi akıntıya kapıldı; Ahmet Can Yavuz ve İsa Bodur’un ardından kayıp Umut Gümüş’ün de cansız bedeni 2 gün sonra bulundu.

Şile’de yoğun dalga ve akıntıya karşı alınan yasak kararı faciayı önleyemedi.

 

Şile Kaymakamlığı, 5 Temmuz saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (42) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un cansız bedeni 5 Temmuz saat 21.15 sıralarında ekipler tarafından bulundu.

Suda kaybolan Umut Gümüş'ün cesedi bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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