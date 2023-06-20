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Yerel Yasadışı yollarla avlanan deniz patlıcanları denize salındı
Yerel

Yasadışı yollarla avlanan deniz patlıcanları denize salındı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 09:16:00 -
Yasadışı yollarla avlanan deniz patlıcanları denize salındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasadışı yollarla avlanan yaklaşık 900 kg deniz patlıcanı, türün ve deniz ekosistemi dengesinin korunması amacıyla denize salındı.

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine Samurlu Mahallesi Oto Sanayi Sitesinde bir dükkan içerisinde yasadışı yollarla avlanan, 17 bidon içerisinde yaklaşık 900 kg canlı deniz patlıcanı olduğu belirlendi.

17 bidon içerisindeki canlı deniz patlıcanlarına el koyulurken, deniz patlıcanları Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi Komutanlığına götürerek türün ve deniz ekosistemi dengesinin korunması amacıyla denize salındı.

Deniz patlıcanlarını bulunduran kişiler hakkında da hukuki işlemler başlatıldı. 15 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında, deniz patlıcanı avcılığının yasak olduğu dönemde yasadışı yollarla canlıları avlayan kişilere idari yaptırım uygulandı.

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