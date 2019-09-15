Yaşadığı evden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Samsun'da yaşadıkları evin birinci katından düşen 2 yaşlarındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Samsun'da evlerinin birinci katından düşen 2 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, Canik içesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki D.N. adlı kız çocuğu evlerinin birinci katından düştü. Ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. D.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.