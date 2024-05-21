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Gündem Yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak! Masadaki formüllerden birisi 'uyutma'
Gündem

Yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak! Masadaki formüllerden birisi 'uyutma'

Yeniakit Publisher
2024-05-21 22:57:00 - 2024-05-21 23:06:20
Yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak! Masadaki formüllerden birisi 'uyutma'

Toplum hayatını tehdit eden başıboş köpek sorununa ilişkin yasa tasarısının 2 hafta içinde TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Gazete Duvar, yasa tasarısında "uyutma" yönteminin de yer alacağını iddia etti.

AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısıyıla, uzun süredir kamuyounun talebi olan başıboş sokak sorunu çözüme kavuşturulacak.

Gazete Duvar, AK Partili yetkililere dayandırdığı haberinde, uygun koşulların sağlanamayacağı durumlarda hayvanların uyutulmasının gündemde olduğunu yazdı.

Gazete Duvar'ın haberi şöyle:

Sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyundan çok yoğun talep geldiğini, bakım, kısırlaştırma, barınak gibi yöntemlerin çözüm olmadığını belirten AK Parti yetkilileri, “Mevcut durumda sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışı önlemek mümkün değil ve bu konu bir toplum sağlığı sorununa dönüşmeden önlem alınmalı” değerlendirmesini yaptı.

Yeni model nasıl olacak?

Belediyelerin sorumluluğu alanındaki bu sorunun belediyelerin gücünü aştığını belirten AK Partili yetkililer taslak teklifin detaylarını şöyle anlattı:
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-Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

-Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

-30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.

-Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.

Modelin İngiltere’deki uygulama işe benzer olduğunu ifade eden AK Parti yetkilileri, bekleme süresinin İngiltere’den daha uzun olduğunu kaydetti. Uyutma yöntemi için AK Partili kurmaylar, “Merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak” değerlendirmesini yaptı.

'Sahiplenilen köpek takip edilecek'

Fotoğrafları çekildikten sonra sahiplendirme ilanı yayınlanan ve sahiplendirilen hayvanların takibinin çok sıkı yapılacağını ifade eden AK Parti yetkilileri, sahiplenilen hayvana çip takılacağını, sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin takip edileceğini söyledi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili bu teklifin Meclis kapanmadan, en geç 2 hafta içinde gündeme getirilmesi ve yasalaşması bekleniyor.

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