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Dünya Yasa onaylandı… Yumruklar havada uçuştu!
Dünya

Yasa onaylandı… Yumruklar havada uçuştu!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 08:05:00 -
Yasa onaylandı… Yumruklar havada uçuştu!

Gürcistan’da tartışmalara neden olan, yabancı ajan olarak da bilinen yabancı etkinin şeffaflığı yasası parlamentodan geçti. Oylama sırasında parlamentodaki milletvekilleri arasında arbede çıkarken, meclis dışında da polisin müdahale ettiği protestolar gerçekleşti. Gürcistan cumhurbaşkanı, tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ülkeyi siyasi krize sürükleyen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı'nın son görüşmesi tamamlandı. Yasa tasarısı parlamentodan geçti. Kararın ardından Parlamento'da milletvekilleri arasında arbede çıktı. İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü, yumruklar havada uçuştu.

Onaylanan yasa ile Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin çıkmaza girebilme ihtimali de tepki topladı. Parlamento binasının önünde yasaya tepki gösteren yüzlerce kişi bir araya gelerek yasayı protesto etti.

Ellerinde Gürcistan, NATO ve AB bayraklarıyla Parlamento önüne giden protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası’yla hükümetin, yurt dışından fonlanan medya ve sivil toplum kuruluşlarını denetlemesi sağlanacak. Tasarı, şimdi yasaya karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili'ye sunulacak.

İktidar partisi, Parlamento'da tasarıya yönelik vetoyu aşacak çoğunluğa sahip durumda. Bu nedenle Parlamentodaki ek bir oylamayla bu veto etkisiz kılınabilir. Gürcistanlılar bu yasayı basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak görüyor.
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Yasa, Rus yasası olarak değerlendiriyor ve kararın yasalaşması durumunda Rusya’daki gibi müdahaleler olabileceğini değerlendiriyor. Meclisteki muhalefet parti milletvekilleri kararı eleştirerek "Daha önce ne zaman bu kadar birleşmiş, bu kadar birleşik bir Gürcistan'ın Avrupa'daki geleceği için savaştığını gördünüz? Bugün Rus yasalarına 'hayır' demek, Rus rejimine 'hayır' demekle eşdeğerdir. Siz meşruiyetini kaybetmiş hükümetsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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