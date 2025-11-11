Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

MASAK incelemelerinde Hüseyin Gün’ün herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen, yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferleri yaptığı, banka hesaplarında 85 milyon TL tutarında nakit çekim gerçekleştirildiği ancak bu paraların kullanımına dair hiçbir ticari işlem veya kayıt bulunmadığı tespit edildi.

İmamoğlu suç örgütünün casusluk faaliyetlerine bakan Hüseyin Gün'ün gizli ajandasında İngiltere lehine çalışan istihbarat mensuplarıyla iletişim notları, FETÖ/PDY’nin “İngiltere imamı” olarak bilinen Mustafa Özcan ile yüzyüze görüşme yapıldığı ve ondan öneriler alındığı bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün casusluk faaliyetlerine bakan, 4,7 milyon İstanbullunun verilerini istihbarat örgütlerine dağıtan Hüseyin Gün'ün rehberindeki bazı isimler: