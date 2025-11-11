  • İSTANBUL
Siyaset Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler
Siyaset

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) üyesi Hüseyin Gün’ün ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen milyonlarca liranın elden ele dolaştığı belirlendi. MASAK raporları, Gün’ün 85 milyon TL’lik kaynağı belirsiz nakit hareketi yaptığını ortaya koyarken; casuslukla suçlanan Gün’ün rehberinde MI6, CIA, GCHQ ve MOSSAD bağlantılı üst düzey istihbaratçıların kayıtlı olduğu tespit edildi. İşte o isimler...

MASAK incelemelerinde Hüseyin Gün’ün herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen, yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferleri yaptığı, banka hesaplarında 85 milyon TL tutarında nakit çekim gerçekleştirildiği ancak bu paraların kullanımına dair hiçbir ticari işlem veya kayıt bulunmadığı tespit edildi.

 

İmamoğlu suç örgütünün casusluk faaliyetlerine bakan Hüseyin Gün'ün gizli ajandasında İngiltere lehine çalışan istihbarat mensuplarıyla iletişim notları, FETÖ/PDY’nin “İngiltere imamı” olarak bilinen Mustafa Özcan ile yüzyüze görüşme yapıldığı ve ondan öneriler alındığı bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu suç örgütünün casusluk faaliyetlerine bakan, 4,7 milyon İstanbullunun verilerini istihbarat örgütlerine dağıtan Hüseyin Gün'ün rehberindeki bazı isimler:

 

  • Mark John SpurgeonAllen: İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) mensubu, üst düzey yönetici
  • Christopher Charles James Sturgess: İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) yöneticisi, Clearwater Dynamics CTO’su
  • Martin Howard: İngiltere Savunma Bakanlığı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı (2011–2014)
  • David John Charters: Eski MI6 Başkanı Richard Moore’un yakın arkadaşı olarak kaydedilmiş
  • David Frank Richmond: İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü
  • Joseph Charles French: İngiltere Savunma Bakanlığı Savunma İstihbaratı Eski Başkanı (2000–2003)
  • John Taylor Holmes: Eski İngiliz Özel Kuvvetler Komutanı (1999–2001)
  • BrianScott: ABD Dış İstihbarat Servisi (CIA) eski ajanı, PatriotDefenseGroup üyesi
  • FionaHill: ABD Ulusal İstihbarat Konseyi analisti, Beyaz Saray dış politika danışmanı (2017–2019)
  • David Meidan: İsrail MOSSAD Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliği eski başkan yardımcısı

