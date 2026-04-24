Yasa dışı bahse dev operasyon: 50 milyar liralık hareketlilik tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi.

MASAK incelemesi sonucunda zanlılara ait 254 banka ve 121 kripto hesabında 50 milyar lira para hareketi olduğu tespit edildi.