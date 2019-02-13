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Yaş meyve ve sebze ihracatı yüz güldürüyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin:- "Özellikle son 2 aydır bölgemizi teslim alan, narenciye hasadını engelleyen yağışlara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatı 200 milyon, narenciye ihracatı ise 103,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatçı firmalarımızın gösterdiği azim ve çaba, sektör paydaşlarının yüzünü güldürmeye devam etti"

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
Yaş meyve ve sebze ihracatı yüz güldürüyor

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, son 2 aydır narenciye hasadını engelleyen yağışlara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatının 200 milyon, narenciye ihracatının ise 103,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yılın ilk ayında Türkiye genelindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 60'ını, narenciye ihracatının da yüzde 73'ünü birlik olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üreticilerin, Akdeniz meyve sineği zararlısı ve aşırı yağışlar gibi engellerle karşılaştığını belirten Sin, "Özellikle son 2 aydır bölgemizi teslim alan, narenciye hasadını engelleyen yağışlara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatı 200 milyon, narenciye ihracatı ise 103,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatçı firmalarımızın gösterdiği azim ve çaba, sektör paydaşlarının yüzünü güldürmeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, ocak ayında en çok ihraç edilen ürünün 44,1 milyon dolarlık döviz getirisi sağlayan mandarin olduğunu ifade ederek, ürünü limon ve domatesin takip ettiğini kaydetti.

En çok ihracatın, yüzde 27'lik payla Rusya'ya yapıldığını belirten Sin, Irak, Romanya, Ukrayna ve Almanya'nın da Rusya'nın arkasından geldiğini aktardı.

Sin, Türk yaş meyve ve sebze ürünlerini hak ettiği pazarlara ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Rusya'da bir tanıtım çalışması yürüttük. Rus halkının önce kalplerine sonra evlerine girdik. İzlediğimiz iletişim stratejisi sonucunda, Türk narenciyesi Rusya'da 'Turkish Citrus' şeklinde bilinen bir marka haline gelmiştir. Türk narenciyesi için Rusya vazgeçilmez bir Pazar, Rus halkı için de Türk narenciyesi vazgeçilmez bir lezzettir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
  1. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
  2. Mersin
  3. Nejdat Sin

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