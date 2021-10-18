Yaş meyve-sebze ihracatımızda zirve Rusya’nın

İlk 9 ayda yapılan yaş meyve-sebze ihracatı, yüzde 19 artarak 2 milyar 15 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracattan aslan payını yüzde 31’le Rusya aldı.

835 tona yakın satış

Ülkeye yaş meyve-sebze satışı yüzde 15 artarak 627 milyon 442 bin dolara çıktı. Rusya’ya 834 bin 998 ton ürün gönderildi. İhracatta 238 milyon 24 bin dolarla Almanya ikinci, 158 milyon 306 bin dolarla Romanya üçüncü, 155 milyon 939 bin dolarla Irak dördüncü, 113 milyon 898 bin dolarla Ukrayna beşinci basamakta yer aldı.

En fazla artış Libya'ya

İlk 9 ayda en çok ihracat artışı kaydedilen ülkeler ise Libya ve Suriye oldu. Libya’ya ihracat yüzde 187 artışla 14 milyon 206 bin dolara vardı. Suriye’ye ihracat da yüzde 186 artışla 72 milyon 58 bin doları buldu.



Bu dönemde en çok ihraç edilen ürünler de 264 milyon 759 milyon dolarla domates, 184 milyon 30 bin dolarla limon ve 184 milyon 5 bin dolarla kiraz-vişne olarak sıralandı.

Çalışmalar sonuç verdi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve-sebze ihracatında Rusya’nın önemli bir pazar olduğunu hatırlattı. Bu ülkeye yapılan ihracatın artmasında tanıtım çalışmalarının önemli bir etkisinin olduğunu anlatan Sin, şöyle dedi: “Rusya’ya ihracatta durduk yerde bu noktaya gelinmedi. Orayı, sahayı, pazarı yakından bilen biriyim. Doğu Bloku ülkelerinin ilk dağıldığı yıllarda ciddi bedeller ödeyerek o pazara tutunduk. Bunun devamında da tanıtım kampanyaları çok başarılı oldu. Önceki yıllarda Narenciye Tanıtım Grubu’yla yürüttüğümüz faaliyetler ihracatımıza olumlu katkıda bulundu. Rusya’da tanıtım konusunda birincilik ödülleri de aldık. Ülkede biz her şekilde, her ortamda varız. Tabii ki mevcut pazarı koruyarak üstüne koymak ve geliştirmek lazım.”

AKİB olarak Rusya’da 21-24 Eylül’de düzenlenen World Food Moscow Fuarı’na katıldıklarını anımsatan Sin, etkinliğin ihracata güç katacağını ifade etti.