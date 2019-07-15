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Yaş fındık tezgahlarda

Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satıyorlar.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
Yaş fındık tezgahlarda

Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satıyorlar.


Ordu’da fındık hasat sezonunda bazı üreticiler, topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 10 TL ile 15 TL arasından müşterilere sunuyor.


Tezgâh üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turist vatandaşlara satış yaptıklarını belirtti. Kara yolu kenarına 2007 yılından bu zamana kadar tezgah açtığını belirten üreticilerden 65 yaşındaki Cafer Aktaş yaptığı açıklamada, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.


"Fındık tek geçim kaynağımız" diyen üreteci Aktaş, "Bu nedenle her sezon başlamadan önce bahçelerimizden yaş fındığı toplayarak kara yolu kenarında tezgah açıyoruz. Şuan hasat dönemi başlamadı ama bir kişi ailemizden burada bırakarak satışlarımızı devam ettiriyor. Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımıza satış yapıyoruz. Yaş fındığı kuru halinden çok seven de var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor. Müşterilerimiz gelip bizlerden en az 2 kilo fındık alıyor. Böylelikle fındığında tanıtımını bir şekilde yapmış oluyoruz" dedi.


Aktaş, “Yeni dönemde bahçelerimizde fındık mahsulü iyi gözüküyor. İnşallah fiyatta iyi olursa bizler çok daha mutlu oluruz. Geçim kaynağımızın para etmesi bizleri sevindirir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
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