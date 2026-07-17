Baş ağrısı, karın ağrısı ve mide bulantısı: Zehirleyebilir dikkatli tüketin: Sağlıkla oynayabilen besinler

Gıda zehirlenmeleri farklı derecelerde hissedilebilir. Bazen gıda zehirlenmesini hissetmeseniz bile bütün gününüzü mahvedebilecek rahatsızlara neden olabilir. Uzmanlar uzak durulması gereken gıdalar hakkında uyarıyor. Uzmanlara göre uzak durulması gereken gıdalar... Gıda zehirlenmeleri kişiden kişiye gösterdiği etkiler değişebileceği gibi belli kişide de farklı sonuçlara yol açabilir. Bazı gıda zehirlenmeleri sizi hastanenin aciline gitmeye zorlarken bazı gıda zehirlenmeleri hafif geçer ve gıda zehirlenmesi yaşadığınızı anlamasanız bile bütün gününüz baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı ve buna benzer rahatsızlıklar ile mahvolabilir. Uzmanlar tükettiğimiz gıdaların tüketimi hakkında uyarıyor. Uzmanlara göre tüketilirken dikkat edilmesi besinler...