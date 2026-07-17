Baş ağrısı, karın ağrısı ve mide bulantısı: Zehirleyebilir dikkatli tüketin: Sağlıkla oynayabilen besinler
Yaz aylarında yemek konusunda daha titiz olmanın vakti geldi...
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Yaz aylarında yemek konusunda daha titiz olmanın vakti geldi...
Gıda zehirlenmeleri farklı derecelerde hissedilebilir. Bazen gıda zehirlenmesini hissetmeseniz bile bütün gününüzü mahvedebilecek rahatsızlara neden olabilir. Uzmanlar uzak durulması gereken gıdalar hakkında uyarıyor. Uzmanlara göre uzak durulması gereken gıdalar... Gıda zehirlenmeleri kişiden kişiye gösterdiği etkiler değişebileceği gibi belli kişide de farklı sonuçlara yol açabilir. Bazı gıda zehirlenmeleri sizi hastanenin aciline gitmeye zorlarken bazı gıda zehirlenmeleri hafif geçer ve gıda zehirlenmesi yaşadığınızı anlamasanız bile bütün gününüz baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı ve buna benzer rahatsızlıklar ile mahvolabilir. Uzmanlar tükettiğimiz gıdaların tüketimi hakkında uyarıyor. Uzmanlara göre tüketilirken dikkat edilmesi besinler...
1. YIKAMADAN TÜKETİLEN MEYVE VE SEBZELER Pazarda veya markette satılan meyve ve sebzelerin üzerinde birçok kimyasal madde bulanabilir veya bu meyve ve sebzelerin üzerine birçok böcek yumurtasını bırakmış olabilir. Uzmanlar tüketmeden önce meyve ve sebzelerin yıkanması konusunda uyarıyor. Yıkamadan tüketilen meyve ve sebzelerin kolaylığınıza kaçabilir ama uzmanlara göre, gıdayı işleyen daha fazla kontaminasyon olasılığı anlamına geldiğinden, riske girmeye değmez.
2. AZ PİŞİRİLMİŞ ETLER Çiğ et üzerinde E.coli ve Salmonella bakterilerini barındırır.
Az pişirilmiş bir et tüketiyorsanız, bu bakteride et ile birlikte vücudunuza alıyorsunuz demektir. E.coli ve Salmonella bakterilerinin ölmesi için etin 160 derecede pişirilmesi lazım.
3. ÇİĞ YUMURTA Yumurtada da ette olduğu gibi Salmonella bakterilerini barındırır. Yumurtada bulunan bu bakterilerden korunmak için uzmanlara göre yumurtayı çiğ tüketmemeniz gerekir.
4. PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT VE MEYVE SULARI Pastörize edilmiş süt ve meyve sularının besin değerlerinin kaybolması tartışma konusu olabilir ama uzmanlar, pastörize edilmemiş süt ve meyve sularından bakteri, virüs ve parazit bulaşma riskinin olabileceğini söylüyor.
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