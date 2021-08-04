YAŞ 2021 kim terfi etti kim emekliye sevk edildi? YAŞ 2021 atama ve terfi listesi açıklandı mı?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Geçtiğimiz yıl görev süreleri bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yaş haddini bu yıl dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları Şura'da karara bağlanacak.

Şayet kuvvet komutanlıklarında herhangi bir emeklilik kararı alınırsa teamüllere göre yeni komutanlar da şu şekilde belirlenecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en kıdemli orgeneraller 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ile 2. Ordu Komutanı Metin Gürak. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlıklarının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

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