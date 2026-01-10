Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası haline gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik 34 ilde düzenlenen dev operasyonu açıkladı.
"77 şüpheliyi yakaladık"
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık.
43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."