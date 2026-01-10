Sezen Aksu karantinaya alındı
Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ifade edildi.
Sezen Aksu yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
KARANTİNAYA GİRDİ
Test sonucunun belli olmasının ardından önlem alan Sezen Aksu'nun, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Aksu'nun süreci doktorların önerileri doğrultusunda evinde geçirdiği ifade edildi.
Sezen Aksu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı.
Sezen Aksu'nun evde istirahat ettiğini belirten Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
HASTALIĞI HAFİF SEMPTOMLARLA GEÇİRİYOR
Nihat Yıldırım, Sezen Aksu'nun Covid-19'u hafif semptomlarla geçirdiğini ve durumunun endişe verici olmadığını söyledi.
Sezen Aksu'nun tedbir amaçlı olarak karantinada bulunduğu kaydedildi.
Gündem
Selen Görgüzel, gözaltına alındı! Survivor yarışmacısı Selen Görgüzel kimdir? Survivor haberleri kaosla başladı! Gelişmeler