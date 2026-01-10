  • İSTANBUL
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ifade edildi.

Sezen Aksu yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Test sonucunun belli olmasının ardından önlem alan Sezen Aksu'nun, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Aksu'nun süreci doktorların önerileri doğrultusunda evinde geçirdiği ifade edildi.

Sezen Aksu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı.

Sezen Aksu'nun evde istirahat ettiğini belirten Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

 

HASTALIĞI HAFİF SEMPTOMLARLA GEÇİRİYOR

Nihat Yıldırım, Sezen Aksu'nun Covid-19'u hafif semptomlarla geçirdiğini ve durumunun endişe verici olmadığını söyledi.

Sezen Aksu'nun tedbir amaçlı olarak karantinada bulunduğu kaydedildi.

